Başkan Cevahiroğlu: "Afganistan'ın yeniden yapılanmasında görev almaya hazırız" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Cevahiroğlu: 'Afganistan'ın yeniden yapılanmasında görev almaya hazırız' - Son Dakika Ekonomi

Başkan Cevahiroğlu: "Afganistan'ın yeniden yapılanmasında görev almaya hazırız"

6 saat önce

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, yıllardan bu yanan terörle mücadele eden Afganistan İslam Cumhuriyeti'nde terör olaylarının son bulmasının ardından ülkenin yeniden yapılanmasında türk şirketleri olarak görev almak...

Başkan Cevahiroğlu:

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, yıllardan bu yanan terörle mücadele eden Afganistan İslam Cumhuriyeti'nde terör olaylarının son bulmasının ardından ülkenin yeniden yapılanmasında türk şirketleri olarak görev almak istediklerini kaydetti.


SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Afganistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçi A. Rahim Sayedjan'ı ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Cevahiroğlu, Türkiye ile Afganistan arasındaki ekonomik ticari kültürel ve siyasal ilişkilere değindi. Her iki ülkenin dost ve müttefik olduğunu ifade eden Başkan Cevahiroğlu, "Türk şirketleri olarak Türkiye ile Afganistan arasındaki ilişkilere çok önem veriyoruz. Afganistan halkı uzun zamandır terörle mücadele ediyor. İnanıyorum ki yakın bir zamanda terör bitecek ve bizde Türk şirketleri olarak Afganistan'ın yeniden yapılanmasında görev almaya hazırız" dedi.


Ziyarette söz alan Büyükelçi Sayedjan ise Afganistan ve Türkiye'nın tarihi bir dostluk ve kardeşliği olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki SANKON kuruluşunun destek ve katkıları ile ticari hacmimiz büyüyecektir" ifadesini kullandı.


Ziyarette SANKON sektör danışmaları da hazır bulundu. - İSTANBUL

Afganistan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:54 Kaynak: İHA
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