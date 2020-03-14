Başkan Cevahiroğlu: "Arap Birliği ile işbirliğimiz büyük kararlılıkla devam edecektir" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Cevahiroğlu: 'Arap Birliği ile işbirliğimiz büyük kararlılıkla devam edecektir' - Son Dakika Ekonomi

Başkan Cevahiroğlu: "Arap Birliği ile işbirliğimiz büyük kararlılıkla devam edecektir"

6 saat önce

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Türkiye ile Arap ülkeleri arasında ekonomik, ticari, siyasal ve kültürel ilişkilere katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydederek, "Bunun yanında SANKON olarak Orta Doğudaki gelişmeleri yakından...

Başkan Cevahiroğlu:

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Türkiye ile Arap ülkeleri arasında ekonomik, ticari, siyasal ve kültürel ilişkilere katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydederek, "Bunun yanında SANKON olarak Orta Doğudaki gelişmeleri yakından takip etmeye ve Filistin'in bağımsızlığını büyük bir kararlılıkla desteklemeye devam edeceğiz" dedi.


Arap Birliği Ankara Büyükelçisi Faleh Majed Almutairi, Başkan Cevahiroğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette konuşan Almutairi, 'Arap Birliği ile SANKON arasında 2014 yılından bu yana işbirliği olduğunu hatırlattı. Yapılan çalışmaların özellikle ekonomilerin gelişmesine katkı sunduğunu kaydeden Büyükelçi Almutairi, "Türkiye ile Arap ülkeleri ekonomik ticari kültürel ve siyasal ilişkilere bakıldığında Türkiye ile Arap ülkeleri kardeş ülkelerdir. Türkiye Arap ülkeleri için çok önemli bir devlettir. Çok büyük ticari hacmimiz var, aynı kültürlere sahibiz. Orta doğu coğrafyası hareketli bir bölge bazı zamanlar Türkiye ile bazı Arap ülkeleri arasında gerginlikler yaşansa da diplomatik ilişkilerle ve diyaloglarla girişimlerde bulunarak bu sorunları aşıyoruz" dedi.


"Filistin devletinin kurulmasına destek vermeye devam edeceğiz"


Başkan Cevahiroğlu ise SANKON yeni yönetim kurulu olarak Türkiye ile Arap ülkeleri arasında ekonomik ticari siyasal ve kültürel ilişkilere katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapmaya büyük bir kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Başkan Cevahiroğlu, "SANKON olarak Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. SANKON yeni yönetim kurulu olarak Filistin devletinin bağımsızlığını büyük bir kararlılıkla desteklemeye, Filistin halkının uluslararası toplumun karşısında haklarını savunmaya, Orta doğuda tam bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına destek vermeye devam edeceğiz. Benim başkanlığım döneminde Arap birliği ile işbirliğimiz büyük kararlılıkla devam edecektir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Arap Birliği, Filistin, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:28 Kaynak: İHA
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