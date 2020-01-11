Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Fildişi Sahili Cumhuriyeti'nin Afrika'nın parlayan yıldızı konumuna geldiğini kaydederek, "Türkiye ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti arasındaki ticari hacminde güçlenmesi için büyük bir kararlılıkla çalışacağız" dedi.



SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, büyükelçilik ziyaretlerine Fildişi Sahili Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile devam etti. Ziyarette Başkan Cevahiroğlu öncülüğünden SANKON heyetini Fildişi Sahili Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde Büyükelçi Yacouba Atta karşıladı. Ziyarette Konuşan Başkan Cevahiroğlu, Türkiye ile Fildişi Sahili arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değinerek, SANKON yönetim kurulu olarak iki ülke arasındaki ticari hacminde güçlenmesi için büyük bir kararlılıkla çalışacaklarını kaydetti. Başkan Cevahiroğlu ayrıca Fildişi Sahili Cumhuriyeti'nin Afrika ülkeleri arasında jeopolitik konumunu da ele alarak Fildişi Sahili Cumhuriyeti Afrika'nın parlayan yıldızı olduğunu ifade etti.



"İki ülke arasında üst düzeyde bir iş birliği var"



Büyükelçi Atta ise kabulde yapmış olduğu konuşmada, Türkiye ile Fildişi Sahili arasında üst düzeyde bir iş birliği olduğuna dikkat çekti. Büyükelçi Atta SANKON'un Başkan Cevahiroğlu'nun öncülüğünde ilişkilerin güçlenmesine büyük katkılar sunacağına da inandığını söyledi.



Ziyarette Fildişi Sahili Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşari Adingra Prince Florent Menzan'da ile SANKON sektör danışmaları da hazır bulundu. - İSTANBUL