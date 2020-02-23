Başkan Cevahiroğlu: "Kırgızistan'a Türk şirketleri olarak önem veriyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Cevahiroğlu: 'Kırgızistan'a Türk şirketleri olarak önem veriyoruz' - Son Dakika Ekonomi

Başkan Cevahiroğlu: "Kırgızistan'a Türk şirketleri olarak önem veriyoruz"

6 saat önce

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Kırgızistan'a Türk şirketleri olarak önem verdiklerini ve bu ülke ile ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Başkan Cevahiroğlu:

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Kırgızistan'a Türk şirketleri olarak önem verdiklerini ve bu ülke ile ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.


Başkan Cevahiroğlu, Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubaniçbek Ömüraliev'i ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan Başkan Cevahiroğlu, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ekonomik ticari kültürel ve siyasal ilişkilere değinerek, "Her iki ülke arasındaki ilişkilerimiz en üst düzey seviyededir. Türk şirketleri olarak, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere çok önem veriyor ve ilişkilerimizin güçlenmesi için SANKON kuruluşu olarak girişimler de bulunmaya hazırız" dedi.


Büyükelçi Ömüraliev, öncelikle SANKON heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Türk halkı ve Kırgız halkı kardeş halklardır. Türkiye ile Kırgızistan dost ve müttefik devletlerdir. İnanıyorum ki SANKON gibi Türkiye'nin en güçlü sivil toplum kuruluşlarının girişimleri ile Turkiye-Kırgızistan ilişkilerimiz daha da güçlenecektir" dedi.


Ziyarette SANKON sektör danışmaları da hazır bulundu. - İSTANBUL

Kırgızistan, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:33 Kaynak: İHA
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