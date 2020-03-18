Başkan Cevahiroğlu'ndan 'korona virüs' tedbirleri ile ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, korona virüsle ilgili yazılı bir açıklama yaparak alınan önlemler kapsamında devletin yanında olduklarını ifade etti. SANKON ayrıca tarafından Nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Enerji Konferansı'nın da iptal edildiği de belirtildi.



Başkan Cevahiroğlu, dünyayı etkisi altına alan korona virüs hastalığına karşı hükumetin alınan tedbirler ve uygulanmasına yönelik çıkarılan genelgeleri desteklediklerini ifade etti. Başkan Cevahiroğlu, Türkiye'nin dünyadaki salgın durumuna göre oldukça başarılı bir kriz yönetimi sergilediğini hatırlatarak, "Bu konuda hükumetimizi ve sağlık çalışanlarımızı kutluyoruz. Kuruluşundan bugüne kadar her zorlu dönemeçte devletimizin ve halkımızın yanında ve destekçisi olmayı kendisine görev kabul etmiş SANKON bu süreçte de bütün birimleriyle devletimizin ve halkımızın yanında olacaktır" dedi.



Erol: "Uluslararası Enerji Konferansı korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi"



SANKON Genel Başkan Yardımcısı Elif Erol ise SANKON tarafından nisan ayında Ankara'da yüz ülkenin temsilcisinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan 'Uluslararası Enerji Konferansı'nın da korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendiği dile getirdi. Erol, "SANKON yönetim kurulu olarak bu konferansı ileri tarihte yapmayı planlıyoruz. SANKON yönetim kurulu olarak uluslararası konferansları çok önemsiyoruz. Bu bir ertelemedir, iptal değildir. İlerleyen tarihlerde konferansımızı gerçekleştireceğiz" dedi. - İSTANBUL