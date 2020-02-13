Sanayici İş Kadınları ve Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Malta Adasına ile ithalat ve ihracatın geliştirilmesi için bir ziyaret gerçekleştireceklerini söyledi.



Başkan Cevahiroğlu, büyükelçilik ziyaretlerine Malta Adası Ankara Büyükelçisi Carmel Vassallo ile devam etti. Başkan Cevahiroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada Türkiye ile Malta ekonomik ve ticari ilişkilere değinerek, "SANKON olarak iki devlet arasındaki Ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Önümüzdeki yıl Türk şirketleri temsilcileri ile Malta devletine bir ziyaret gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.



Büyükleçi Vassallo ise SANKON heyetinin Malta'ya gerçekleştirmeyi düşündükleri ziyarette gereken bütün desteği sağlayacaklarını kaydederek, "Türkiye ile Malta arasında ekonomik ticari ithalat ve ihracat ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla Malta devleti ne yapacağınız ziyaret bizim için çok önemli. Malta ile Türkiye ilişkilerimiz iyi ve güçlüdür. Malta aynı zamanda bir Avrupa Devleti ve Avrupa Birliği (AB) üyesidir. Türkiye'nin AB sürecini desteklediğimizi belirtmek istiyorum" diye konuştu.



Öte yandan, gerçekleştirilen ziyarete SANKON sektör danışmaları da hazır bulundu. - İSTANBUL