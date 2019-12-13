Başkan Cevahiroğlu: "Türkiye ile Tayland Krallığı arasında ekonomik ilişkiler güçlendireceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Cevahiroğlu: 'Türkiye ile Tayland Krallığı arasında ekonomik ilişkiler güçlendireceğiz' - Son Dakika Ekonomi

Başkan Cevahiroğlu: "Türkiye ile Tayland Krallığı arasında ekonomik ilişkiler güçlendireceğiz"

6 saat önce

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Türkiye ile Tayland arasında ki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek SANKON ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Başkan Cevahiroğlu:

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Türkiye ile Tayland arasında ki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek SANKON ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu söyledi.


Başkan Cevahiroğlu, büyükelçilik ziyaret programına Tayland Krallığı Ankara Büyükelçisi Phantipha Iamsudha Ekarohit ile devam etti. Gerçekleşen ziyarette Başkan Cevahiroğlu, SANKON olarak ülkeler bazında mevcut ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmeye katkı sağlamak amacı ile büyükelçiliklere ziyaretler yaptıklarını vurguladı.


Başkan Cevahiroğlu kabulde yaptığı konuşmada Türkiye ile Tayland arasında ekonomik ve ticari ilişkilere değinerek, iki ülke arasında ilişkileri her alanda güçlendirmek SANKON ne gerekiyorsa yapmaya hazırız olduğunu ifade etti. Cevahiroğlu, ziyarette SANKON'un ulusal ve uluslar arası çalışmalarından bilgi vererek bu çalışmaları Tayland ile de yapmak istediklerini iletti.


"SANKON'un girişimleriyle her iki ülke arasında ki ekonomik ilişkilerimiz daha da güçlenecek"


Büyükelçi Ekarohit ise SANKON heyetine gerçekleştirdiği ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, Tayland Krallığı olarak Türkiye ile ekonomik ticari ithalat, ihracat, kültürel ve siyasi ilişkilere çok önem verdiklerini aktardı. Büyükelçi Ekarohit, "İnanıyorum ki SANKON'un girişimleriyle her iki ülke arasında ki ekonomik ilişkilerimiz daha da güçlenecektir" dedi.


Büyükelçilikte yapılan görüşmede Tayland Krallığı Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Poonsak Khunudom ve diplomatlar hazır bulundu.


Ziyarette Başkan Cevahiroğlu'na ise SANKON sektör danışmanları eşlik etti. - İSTANBUL

Büyükelçilik, Türkiye, Tayland, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
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