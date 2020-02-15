Başkan Çevik: "Danışma toplantılarımızın sonunda, 2 yıllık çalışmalarımızı planlayacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çevik: 'Danışma toplantılarımızın sonunda, 2 yıllık çalışmalarımızı planlayacağız' - Son Dakika

Başkan Çevik: "Danışma toplantılarımızın sonunda, 2 yıllık çalışmalarımızı planlayacağız"

6 saat önce

Türkiye Mimarlar Odası (TMMO) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 15. Dönem Danışma Kurulu Toplantısında konuşan TMMO Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Çevik, "Danışma toplantılarımızın sonunda, 2 yıllık çalışmalarımızı planlayacağız" dedi.

Başkan Çevik:

Türkiye Mimarlar Odası (TMMO) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 15. Dönem Danışma Kurulu Toplantısında konuşan TMMO Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Çevik, "Danışma toplantılarımızın sonunda, 2 yıllık çalışmalarımızı planlayacağız" dedi.


Düzenlenen toplantıya TMMO Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Çevik, yönetim kurulu ve oda üyeleri katıldı. Yönetim olarak katılımcı bir anlayış ile ilerlemek istediklerini söyleyen Halil Çevik, "Biz 15. Dönem Yönetim kurulu olarak özverili, büyük bir enerji ve sinerji ile birlikte görevimizi devraldık. Bu süreçte biz, odamızın daha iyiye yönelik ve itibarını arttırmaya yönelik Kayseri nezdinde daha da iyileştirme ve değerini arttırmaya yönelik projeler ve hedefler geliştirdik. Bu şekilde katılımcı bir oda anlayışı ile ilerlemek istiyoruz. 15. Dönem Danışma kurulu toplantımız, bizim yönetimimizde olacak 2 yıl boyunca yapacağımız çalışmaların konusunu belirlemek üzerine gerçekleşecek. Kurulan komisyonlar neticesinde daha aktif ve katılımcı bir oda anlayışı içerisinde, süreçlere tüm oda üyelerinin aktif bir şekilde katılımını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu toplantımızın ad asıl amacı 2 yıl boyunca yapacağımız ve öngördüğümüz projeleri burada değerlendirmek ve tüm fikirlere açık bir şekilde değerlendirdikten sonra komisyonlarla birlikte iş paylaşımı yapmak. Bu toplantımıza da büyük bir katılım sağlanacak ve bu toplantıların sonunda güzel işler yapacağız İnşallah" dedi. - KAYSERİ

Türkiye Mimarlar Odası, Halil Çevik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:46 Kaynak: İHA
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