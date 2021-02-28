AK Parti Adana İl İnsan Hakları Başkanlığından 28 Şubat açıklaması - Son Dakika

AK Parti Adana İl İnsan Hakları Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

28.02.2021 11:47
AK Parti Adana İl İnsan Hakları Başkanlığından 28 Şubat açıklaması, System.String[]

AK Parti Adana İl İnsan Hakları Başkanlığı, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecine ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Adana İl İnsan Hakları Başkanlığı, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Başkanlığın açıklamasında, 28 Şubat sürecinin millet iradesine, değerlerine ve inancına yapılan bir darbe olduğu belirtildi.

Darbelerin, insanlık onurunu zedeleyen, milletin iradesini hiçe sayan, işkencelerle, zulümlerle, tehdit ve baskılarla sürdürülen mekanizmalar olduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Darbeler, hangi ülkede ve hangi sebeple olursa olsun yapıldıkları yerlere huzur ve güven getirmemişlerdir. Sözde 'irtica tehdidi' ile 28 Şubat anti-demokratik MGK kararları alınmış, dönemin iktidarına darbe vurulmuştu. Devamında ise zulüm hüküm sürecek, gözyaşı akacak bir süreç başlamıştı. Darbeyle birlikte başörtülü kızlar üniversitelere giremez oldu, kılık kıyafetleri nedeniyle gençler eğitim haklarından mahrum bırakıldılar. 'İkna odaları' kurularak inançlarından vazgeçmeleri yönünde psikolojik baskıya maruz kaldılar. Katsayı adaletsizliği nedeniyle yine gençlerin istedikleri okulda eğitim almalarının önü kapanmış oldu. Kamu görevlileri, eşleri başörtülü olduğu için fişlendi. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alındı. Ülkesi için, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi kategorize edildi. 'Yeşil sermaye' adı altında ötekileştirildi. 28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına 'balans ayarı' yapmaya çalışanlar, aziz milletimiz tarafından kısa sürede balans ayarına uğradılar."

Son olarak 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletin inancı ve feraseti ile darbelere son bir darbe daha vurulduğu kaydedilen açıklamada, "AK Parti olarak, bizim mücadelemiz millet iradesini egemen kılma mücadelesidir. Bizim mücadelemiz büyük ve güçlü Türkiye mücadelesidir. AK Parti olarak, geçmişten aldığımız birikimle, yeni Türkiye yolunda daha emin adımlarla yürüyeceğimize söz veriyor, 19 yıldır her şartta ve koşulda özellikle darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

AK Parti Adana İl İnsan Hakları Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

AK Parti, 28 Şubat, Kütahya, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Adana İl İnsan Hakları Başkanlığından 28 Şubat açıklaması - Son Dakika


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