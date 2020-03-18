Başkan Ceyhun: "Acil olmadıkça hastanelere ve diğer sağlık merkezlerine de gitmeyelim" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ceyhun: 'Acil olmadıkça hastanelere ve diğer sağlık merkezlerine de gitmeyelim' - Son Dakika

Başkan Ceyhun: "Acil olmadıkça hastanelere ve diğer sağlık merkezlerine de gitmeyelim"

6 saat önce

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Korona virüse karşı alınan tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğini ifade etti.

Başkan Ceyhun:

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Korona virüse karşı alınan tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğini ifade etti.


Salgının en az zararla atlatılması temennisinde bulunan Ceyhun, "Sağlık bakanımızın dün gece yaptığı yaptığı açıklamada belirttiği gibi ülkemizde Korona virüs vaka sayısı 98 oldu. 1 vatandaşımızda hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Rabbim'den rahmet diliyoruz. Yetkililerin belirttiği gibi tablonun daha da kötüleşmemesi için mümkün oldukça zamanımızı evde izole olarak geçirelim. Toplantıları, ev gezmelerini, nişan-söz-düğün-mevlüt törenlerini davetlerini, dışarıda ve kalabalık ortamda yapılacak her türlü faaliyeti bir süreliğine erteleyelim, seyahat etmeyelim. Acil olmadıkça hastanelere ve diğer sağlık merkezlerine de gitmeyelim. Bu çok önemli. Rabbimin izniyle böyle önlemler ve kişisel korunma yöntemlerini uygulayarak dünyayı kasıp kavuran bu salgını çok zarar görmeden atlayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

AK Parti, Kütahya, Ceyhun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:45 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'ni koronavirüsle ilgili "panik yaydığı" gerekçesiyle görevden aldı
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda! Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda!         
11:42
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok         
11:20
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı         
11:15
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 19:57:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Ceyhun: "Acil olmadıkça hastanelere ve diğer sağlık merkezlerine de gitmeyelim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]