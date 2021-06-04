Başkan Ceyhun, Aslanapa'da esnaf ve vatandaşları dinledi - Son Dakika

Kütahya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Korona virüs tedbirleri kapsamında normalleşme sonrası ilk ziyaretini Aslanapa ilçesine gerçekleştirdi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, yaptığı açıklamada, "Normalleşme sonrası ilk ziyaretimizi Aslanapa ilçemize gerçekleştirdik. Namı sınırları aşan Aslanapa pazarı ve ilçe merkezimizdeki kıymetli esnaf vatandaşlarımızı ziyaret ederek hasbihalde bulunduk. Daha sonra geçen sene Aslanapa'lı vatandaşlarımızın hizmetine başlayan Aslanapa İlçe Hastanemizi ziyaret ederek, personelimizle istişarelerde bulunduk. Şehrimizin 13 ilçesinde de sağlık alanındaki yatırımlarımız hızla devam ediyor. Aslanapa ziyaretimizin sonunda sanayi sitesinde bulunan esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek hayırlı işler diledik" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA