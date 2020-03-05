Başkan Ceyhun: "CHP'li Engin Koç derhal istifa etmelidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ceyhun: 'CHP'li Engin Koç derhal istifa etmelidir' - Son Dakika

Başkan Ceyhun: "CHP'li Engin Koç derhal istifa etmelidir"

6 saat önce

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, CHP'li Engin Özkoç'un, TBMM'de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerine sert tepki gösterdi.

Başkan Ceyhun:

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, CHP'li Engin Özkoç'un, TBMM'de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerine sert tepki gösterdi.


Türkiye'nin Suriye'de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verdiğini belirten Ceyhun, "Milletçe birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımızın olduğu, şehitlerimizin acılarıyla yüreklerimizin yandığı bir dönemde, CHP milletvekili Engin Özkoç tarafından, Cumhurbaşkanımıza, Başkomutanımıza meclis çatısı altında ağza alınmayacak hakaretlerle dolu bir açıklama yapılmıştır. Öncelikle bu hakaretleri kendisine misliyle iade ediyoruz. Bu açıklama siyasi eleştiri değil apaçık edepsizliktir. Bu hakaret sadece Cumhurbaşkanımıza değil onun temsil ettiği makama da yapılmıştır. Gözünü siyasi ve şahsi hırs bürümüş bir Grup Başkanvekili şirazeden çıkarak kin ve nefret dolu bir tavırla pervasızlık yapmıştır. Bu seviyesizlik ve edepsizlik, karşılıksız kalmayacak, halkın vicdanında bulacağı manevi karşılığın yanında hukuki olarak da cevabını alacaktır. Özkoç, tüm görevlerini derhal bırakmalıdır" diye konuştu.


AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Özkoç'un hadsizliği alışkanlık haline getirdiğini belirtti. Erenler, "83 milyonun karşısında Türkiye'mizin lideri Devlet Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefetliği milli menfaatlerimize muhalif olmak olarak algılayanlar her daim yenilmeye mahkumdur.Alışkanlık haline getirdiği hadsizliğini, had bildirmek sanan Engin Özkoç'un hakaret-amiz sözlerini şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.


AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, CHP'li Engin Özkoç'un Türk düşmanlarının ağzıyla konuştuğunu ifade etti. Gazel, " "Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Birliğimizin sembolüdür. Türkiye düşmanlarının ağzıyla yapılan bu iftira ve hakaret en büyük onursuzluktur Engin Özkoç. Hemen istifa etmelisin" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Kütahya, Ceyhun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:31 Kaynak: İHA
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