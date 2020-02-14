Başkan Ceyhun'dan Hamza Üstünkaya'ya tebrik ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ceyhun'dan Hamza Üstünkaya'ya tebrik ziyareti - Son Dakika

Başkan Ceyhun'dan Hamza Üstünkaya'ya tebrik ziyareti

6 saat önce

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan çini sanatçısı Hamza Üstünkaya'ya tebrik ziyaretinde bulundu.

Başkan Ceyhun'dan Hamza Üstünkaya'ya tebrik ziyareti, System.String[]

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan çini sanatçısı Hamza Üstünkaya'ya tebrik ziyaretinde bulundu.


Ziyarette konuşan Başkan Ceyhun, "Hamza Üstünkaya çini sanatının duayenlerindendir. Kendisi bir süre önce 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü Cumhurbaşkanımız elinden ödülünü aldı.Kendisini canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.


Ziyaretlerinden dolayı Ceyhun'a teşekkür eden Üstünkaya, ödül töreni öncesi ve sonrası yaşananları aktardı.


Ziyarette, AK Parti Kütahya İl Başkanı Nurettin Kaplan da hazır bulundu. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:15 Kaynak: İHA
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