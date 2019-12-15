Başkan Ceyhun'dan partililere sosyal medya uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ceyhun'dan partililere sosyal medya uyarısı - Son Dakika

Başkan Ceyhun'dan partililere sosyal medya uyarısı

6 saat önce

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, partililere sosyal medyayı doğru kullanmaları hususunda uyarılarda bulundu.

Başkan Ceyhun'dan partililere sosyal medya uyarısı, System.String[]

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, partililere sosyal medyayı doğru kullanmaları hususunda uyarılarda bulundu.


Kesinlikle kavga etmeyeceklerini dile getiren Ceyhan, "Teşkilat mensuplarına bazı tavsiyelerim olacak. Sosyal medyada asla kavga etmeyin ve sosyal medyayı kafanıza takmayın. Sadece insan kaybetmeye yarar sonra gidersiniz yüz yüze bakamazsınız. Çok sevdiğiniz bir dostunuzdur. Yüz yüze görmediğiniz için rahatlıkla yazarsınız. Çok sert ifadeler kullanırsınız. Sonra birbirinize bakacak yüzünüz olmaz. Lütfen her yerde her ortamda olduğu gibi sosyal medyada da uyumlu olun kavga etmeyin gün olur devran döner o yüzden lütfen sakin olun sadece davaya hizmete ve Allah rızasını kazanmayı hedefleyin" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:00 Kaynak: İHA
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