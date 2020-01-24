Başkan Ceyhun Dumlupınar'da - Son Dakika
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Başkan Ceyhun Dumlupınar'da

6 saat önce

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Dumlupınar ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

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AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Dumlupınar ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu makamında ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'a Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Dumlupınar AK Parti İlçe Başkanı Ali Bursa, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk eşlik eti. Ziyarette Dumlupınar'ın tarihi dokusu ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi, tanıtım faaliyetleri ve yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'a teşekkür ederek yeni görevinde başarılar dilediler. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:29 Kaynak: İHA
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