Başkan Ceyhun Dumlupınar'da - Son Dakika

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'a teşekkür ederek yeni görevinde başarılar dilediler. - KÜTAHYA

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu makamında ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'a Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç , Dumlupınar AK Parti İlçe Başkanı Ali Bursa , İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk eşlik eti. Ziyarette Dumlupınar'ın tarihi dokusu ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi, tanıtım faaliyetleri ve yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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