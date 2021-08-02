Başkan Ceyhun, hedefi 12'den vurdu - Son Dakika

Başkan Ceyhun, hedefi 12'den vurdu

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sabahattin Ceyhun, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerini Anma Atış etkinliğinde poligonda atış yaptı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sabahattin Ceyhun, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerini Anma Atış etkinliğinde poligonda atış yaptı. Kütahya Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü'nün düzenlemiş olduğu 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Atış etkinliğine katılan AK Parti İl Başkanı Sabahattin Ceyhun, Kulüp Başkanı Erol Deniz ve yönetim kurulu üyeleriyle poligonda farklı branşlarda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen atıcılarla görüşüp, atışlara iştirak etti. - KÜTAHYA

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