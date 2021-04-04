Başkan Ceyhun: "Herkes haddini bilmeli" - Son Dakika

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, 103 emekli amiralin bildirisine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Eski Türkiye'nin geride kaldığını dile getiren Başkan Ceyhun, "Emekli amirallerin çeşitli bahanelerle siyasete yön ve ayar verme girişimleri en basit ifadeyle hadsizliktir. Eski Türkiye'nin çöplüğünde yerini bulmuş ve bulacak bu tarz ifadeler, 15 Temmuz'da olduğu gibi Türk milletinden gereken cevabı alacaktır. Herkes haddini bilmeli, ülkemiz ve tüm dünya zorlu bir pandemi süreci yaşarken bu tarz girişimlerin hiç kimseye bir fayda sağlamayacağının herkes farkında olmalıdır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA