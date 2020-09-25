Başkan Ceyhun, Hisarcık İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Ceyhun, Hisarcık İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Hisarcık ilçesinde yeni seçilen ilçe teşkilatının yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Ceyhun, Hisarcık İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi, System.String[]

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Hisarcık ilçesinde yeni seçilen ilçe teşkilatının yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

İlçe Teşkilatında düzenlenen toplantıya, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İl Genel Meclisi Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve partililer katıldı.

Toplantıda yeni yönetim kurulunun hayırlara vesile olmasını dileyen AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, "AK Parti İlçe Teşkilatı olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte ilçemiz için hizmet etmeye, daha fazla ter dökmeye devam edeceğiz. Amacımız ilçemizi Kütahya'da daha üst seviyelere taşımak, bu noktada Belediye Başkanımız, İl Genel Meclisi Üyeleri, köy ve mahalle muhtarlarımız ile beraber siz değerli yönetim kurulu üyelerimizin destekleriyle bunu başaracağımızdan eminim. Hisarcık gerçekten Kütahya'nın incisi, borun başkenti konumundadır. Birlik beraberlik içerisinde güçlü AK Parti ailesi olarak Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu 2023, 2053. 2071 hedeflerine taşıyacağımıza inanıyoruz. Bu hayırlı yarışta birbirimize destek olur ve daha güzel günlere kavuşuruz inşallah. Yeni yönetime seçilen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bizleri her zaman destekleyen İl Başkanımıza, Belediye Başkanımıza, İl Yönetim kurulu üyelerimize ve Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Biz Hisarcık İlçe Teşkilatı olarak her zaman Cumhurbaşkanımıza destek olup, yanında yer alacağız" dedi.

Daha sonra söz alan AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, ilçe teşkilatlarını ziyaret amacının yeni yönetimlere "hayırlı olsun" temennisinde bulunmak olduğunu söyledi.

Ceyhun, "Rabbim sizlere kıymetli hizmetler yapmayı nasip etsin, bu çok önemli. Ben öncelikle bu güzel kongre için hem başkanlarımıza hem de sizlere teşekkür etmek istiyorum. Yani şunu söyleyebilirim, en heyecanlı, en coşkulu kongre gerçekten sizin ki oldu. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. O heyecanı orada yaşatan sizlere hakikaten teşekkürü borç biliyorum. O heyecanı biz de yüreğimizde hissettik. Emet kongremiz de güzeldi, ama Hisarcık kongresinde alan genişliği rahatlık sağlarken, gençlerimizin coşkusu bizlere de ulaştı. Bu zamana kadar sizin coşkunuzu geçen olmadı. Bu manada teşekkür ediyoruz. "Bismillah" deyip başladık. Önümüzde 2023 gibi çok ciddi bir hedef var. Açıkçası ben bu hedefi var olma mücadelesi diye düşünüyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan toplantıda, ilçede yapılan ve yapılması gereken hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu.

Toplantıda İlçe Başkanı Ali Var, İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'a Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafının bulunduğu çini tabak hediye etti - KÜTAHYA

AK Parti, Hisarcık, Kütahya, Ceyhun, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Ceyhun, Hisarcık İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika

Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu Diyanet'e 5 bin personel alınacak! İşte kadrolar Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Beyşehirli çiftçi, hobi bahçesinde 1 kilograma ulaşan domates yetiştirdi Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı         
15:44
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı         
14:17
Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş         
13:57
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
İki kamyon çöpün çıktığı evde 169 bin lira bulundu İki kamyon çöpün çıktığı evde 169 bin lira bulundu         
13:29
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Asansördeki kadını taciz edip Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi         
12:34
Simit tablasıyla bayılma numarası yapıp insanları kandırdı! O anlar kameraya yansıdı Simit tablasıyla bayılma numarası yapıp insanları kandırdı! O anlar kameraya yansıdı         
11:44
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 17:12:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Ceyhun, Hisarcık İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei