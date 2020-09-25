Başkan Ceyhun, Hisarcık İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Hisarcık ilçesinde yeni seçilen ilçe teşkilatının yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

İlçe Teşkilatında düzenlenen toplantıya, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İl Genel Meclisi Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve partililer katıldı.

Toplantıda yeni yönetim kurulunun hayırlara vesile olmasını dileyen AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, "AK Parti İlçe Teşkilatı olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte ilçemiz için hizmet etmeye, daha fazla ter dökmeye devam edeceğiz. Amacımız ilçemizi Kütahya'da daha üst seviyelere taşımak, bu noktada Belediye Başkanımız, İl Genel Meclisi Üyeleri, köy ve mahalle muhtarlarımız ile beraber siz değerli yönetim kurulu üyelerimizin destekleriyle bunu başaracağımızdan eminim. Hisarcık gerçekten Kütahya'nın incisi, borun başkenti konumundadır. Birlik beraberlik içerisinde güçlü AK Parti ailesi olarak Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu 2023, 2053. 2071 hedeflerine taşıyacağımıza inanıyoruz. Bu hayırlı yarışta birbirimize destek olur ve daha güzel günlere kavuşuruz inşallah. Yeni yönetime seçilen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bizleri her zaman destekleyen İl Başkanımıza, Belediye Başkanımıza, İl Yönetim kurulu üyelerimize ve Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Biz Hisarcık İlçe Teşkilatı olarak her zaman Cumhurbaşkanımıza destek olup, yanında yer alacağız" dedi.

Daha sonra söz alan AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, ilçe teşkilatlarını ziyaret amacının yeni yönetimlere "hayırlı olsun" temennisinde bulunmak olduğunu söyledi.

Ceyhun, "Rabbim sizlere kıymetli hizmetler yapmayı nasip etsin, bu çok önemli. Ben öncelikle bu güzel kongre için hem başkanlarımıza hem de sizlere teşekkür etmek istiyorum. Yani şunu söyleyebilirim, en heyecanlı, en coşkulu kongre gerçekten sizin ki oldu. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. O heyecanı orada yaşatan sizlere hakikaten teşekkürü borç biliyorum. O heyecanı biz de yüreğimizde hissettik. Emet kongremiz de güzeldi, ama Hisarcık kongresinde alan genişliği rahatlık sağlarken, gençlerimizin coşkusu bizlere de ulaştı. Bu zamana kadar sizin coşkunuzu geçen olmadı. Bu manada teşekkür ediyoruz. "Bismillah" deyip başladık. Önümüzde 2023 gibi çok ciddi bir hedef var. Açıkçası ben bu hedefi var olma mücadelesi diye düşünüyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan toplantıda, ilçede yapılan ve yapılması gereken hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu.

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