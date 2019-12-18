Başkan Ceyhun, hızlı başladı - Son Dakika
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Başkan Ceyhun, hızlı başladı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na atanan Sebahattin Ceyhun, görevinin ilk günlerine üst düzey ziyaretlerle başladı.

Başkan Ceyhun, hızlı başladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na atanan Sebahattin Ceyhun, görevinin ilk günlerine üst düzey ziyaretlerle başladı.


AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile bir araya gelen Ceyhun, daha sonra milletvekilleriyle birlikte Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir'i ziyaret etti.


Ankara ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Ceyhun, "Milletvekillerimiz ile birlikte Sağlık Bakan Yardımcımız Sn. Halil Eldemir' i makamında ziyaret ederek İlimiz ile ilgili sağlık hizmetleri, yatırım ve projeleri hakkında istişarelerde bulunduk Gösterdikleri yakın ilgi ve samimi desteklerine çok teşekkür ederim.Bizim için halkımıza hizmet etmek, Hak'ka hizmet etmek demektir.. Bizim elde etmek istediklerimiz içinde hiçbir şey hemşehrilerimizin refahı ve mutluluğu kadar şeref verici olamaz" diye konuştu.


Ceyhun, görev devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Kütahyalılar'ın en öncelikli beklentileri arasında şehir hastanesinin geldiğini ve bu hususta gayret sarf edeceğini dile getirmişti. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:35 Kaynak: İHA
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