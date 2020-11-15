Başkan Ceyhun: "Kütahya, Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olacak" - Son Dakika

Başkan Ceyhun: "Kütahya, Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olacak"

15.11.2020 21:28
Başkan Ceyhun:

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Aizanoi ile birlikte diğer turistik ve kültürel değerlerimizin hakettikleri şekilde değerlendirilmesiyle turizm anlamında Kütahya'mızın çehresi değişecek ve Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olacak" dedi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Aizanoi ile birlikte diğer turistik ve kültürel değerlerimizin hakettikleri şekilde değerlendirilmesiyle turizm anlamında Kütahya'mızın çehresi değişecek ve Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olacak" dedi.

Bu hafta sonunu Çavdarhisar'daki Aizanoi Antik Kenti'ndeydik geçirdik. O tarih kokan sokaklarında gezerken evlerin ve bahçelerin duvarlarında, ustasının sanatını büyük bir incelikle gösterdiği mermerden çiçeklere rastladık.O kadar güzel ve naifler ki. Sadece çiçekler değil,toprağın üzerine serpiştirimiş, cami kapısının iki tarafına yerleştirilmiş, ayakta kalmış eserlerin üzerlerinde bizlere kendini gösteren mermere oyulmuş desenler aradan geçen yüzyıllara rağmen hala insana aynı hayranlığı vermeye devam ediyor. Aizanoi içinde Dünyanın ilk borsasını, en iyi korunmuş tapınaklarından birini, stadyum ve tiyatronun yanyana hatta içiçe tek örneğini barındıran gerçekten bizim çok önemli bir kıymetimiz. Milletvekillerimizle beraber yaptığımız bakanlık ziyaretlerinde talep ettiğimiz ve ciddiyetle takip ettiğimiz, Kültür Turizm Bakanlığımız tarafından hazırlanacak olan Kütahya Turizm Master Planını'nda en önemli merkezlerinden biri. Şu anda da gerek bakanlıklarımızın destekleriyle, gerekse İşadamımız Rıza Güral'ın desteğiyle kazılar ve çalışmalar hızla devam ediyor. İnşallah çalışmaların hızla tamamlanmasını müteakip etap etap Aizanoi'deki değişimi gözleyeceğiz. Aizanoi ile birlikte diğer turistik ve kültürel değerlerimizin de hak ettikleri şekilde değerlendirilmesiyle turizm anlamında Kütahya'mızın çehresi değişecek ve Kütahya'mız Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olacak" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Başkan Ceyhun: Kütahya, Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olacak
Başkan Ceyhun: Kütahya, Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olacak
Başkan Ceyhun: Kütahya, Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olacak
Başkan Ceyhun: Kütahya, Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olacak
Başkan Ceyhun: Kütahya, Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olacak

Türkiye, Kütahya, Ceyhun, Turizm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Ceyhun: 'Kütahya, Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olacak' - Son Dakika


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