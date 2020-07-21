Başkan Ceyhun: "Türkiye'nin kağıt ihtiyacının yüzde 18'i karşılayacak"
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, inşaat çalışmaları devam eden ve ilk etapta 300 kişinin istihdam edileceği kağıt fabrikasının şantiyesinde incelemelerde bulundu.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, inşaat çalışmaları devam eden ve ilk etapta 300 kişinin istihdam edileceği kağıt fabrikasının şantiyesinde incelemelerde bulundu.
Ziyaret sonrası konuşan Bakan Ceyhun, "2. Organize Sanayi Bölgemizdeki 480 bin ton kapasiteli kağıt üretim tesisi Hamburger Turkey firmasında pandemi sürecinden dolayı ara verilen 2. etap hafriyat çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldık. Şantiye çalışmaları Kurban Bayramı sonrası hızlanarak devam edecek. Tesislerimizin faaliyete geçmesiyle Türkiye'mizdeki mevcut üretim kapasitesinin yüzde 18'ini karşılamasının yanı sıra ilimizde de yaklaşık 300 kişiye istihdam fırsatı oluşturacak olan yatırımcılarımıza başarılar ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 10:49 Kaynak: İHA
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