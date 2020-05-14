Başkan Ceyhun ve milletvekillerinden bakanlara ziyaret - Son Dakika
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Başkan Ceyhun ve milletvekillerinden bakanlara ziyaret

6 saat önce

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, İshak Gazel ve Ahmet Tan ile birlikte, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Başkan Ceyhun ve milletvekillerinden bakanlara ziyaret, System.String[]

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, İshak Gazel ve Ahmet Tan ile birlikte, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.


Ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Zor bir dönemden geçtiğimiz Covid-19 Pandemi sürecinde AK Parti teşkilatları olarak önceliğimiz, her alanda memleketimizi ve hemşerilerimizi layık olduğu hizmetlere kavuşturmak olmuştur" denildi.


Her 3 bakana yapılan ziyarette Kütahya'nın ihtiyaç ve taleplerinin ayrı ayrı iletildiği belirtilen açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Bakanlığımızın ilçelerimizde yapacağı yatırımları, İlimizdeki Yüzme Havuzunda gelinen son aşamalar ile Şehir Stadyumu hakkındaki ihtiyaç ve taleplerimizi ilettik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretimizde Bakanımıza, başta ilçe bağlantı yollarımızın ödeneklerinin arttırılması olmak üzere Tavşanlı - Domaniç, Abide - Simav, Hisarcık - Gediz ve Yenikent - Uşak yollarımız ile ilgili 2020 yılında yapılacak çalışmalar hususundaki taleplerimizi bildirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat kurum'u ziyaretimizde ise uzunca bir süredir takip ettiğimiz ve özellikle üzerinde durduğumuz, Cumhurbaşkanımızın da 2018 seçim beyannamesinde belirttiği, projesi belli bir noktaya gelmekle birlikte en kısa zamanda ihalesi yapılacak olan Millet Bahçesinin son durumunu istişare ederek Simav ve Pazarlar ilçemizdeki kentsel dönüşüm hususundaki taleplerimizi bizzat ilettik. Ayrıca ilimizdeki Tunçbilek ve Seyitömer Termik Santrallerinin tekrar faaliyete geçirilmesi hususunda durum değerlendirmesinde bulunduk. Her koşulda, Kütahya'mızın ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını, bakanlarımız ile bizzat görüşerek yerinde ve zamanında takip ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz inşallah. Tüm hemşerilerimizin Ramazan'ı Şerifini tebrik ediyor, selam ve muhabbetlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

AK Parti, Kütahya, Ceyhun, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 02:30 Kaynak: İHA


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