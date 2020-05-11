Başkan Ceylan şehit annelerini ziyaret etti - Son Dakika

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, beraberinde Köyceğiz Kaymakamı Hasan Musab Okatan ve kurum müdürleri ile şehit annelerini ziyaret etti.



Köyceğiz'de, Anneler Günü kutlama programı kapsamında ilçedeki şehit aileleri ziyaret edildi. Köyceğiz Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve kurum müdürleri, ilçedeki şehit annelerini anlamlı günde yalnız bırakmadılar.



Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, ziyarette yaptığı konuşmada, şehit ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını ifade ederek; "Öncelikle şehit annelerimiz ve şehit eşleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz. Şehit annelerimizi tek tek ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutluyoruz ve sorunlarını dinliyoruz. Biz sadece Anneler Günü'nde değil, her zaman şehit annelerinin hizmetindeyiz" dedi.



Başkan Ceylan ve beraberindeki heyet şehit annelerine hediye ve çiçek takdim etti. - MUĞLA