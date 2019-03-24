Başkan Çiftçi, 11 Nisan Külliyesindeki Çalışmaları İnceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 11 Nisan Külliyesinde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 11 Nisan Külliyesinde incelemelerde bulundu. Yapımı tamamlanmak üzere olan külliyedeki çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Çiftçi, "Yapı bir proje ile birlikte Şanlıurfa'mız için bir eser olacaktır" dedi.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yapımında sona gelinen 11 Nisan Külliyesindeki çalışmaları inceleyerek teknik ekipten bilgiler aldı. Temaslarının ardındın bir değerlendirme yapan Başkan Çiftçi, "Çalışmalarımızda sona doğru geldik artık. Yapı Şanlıurfa'mız için çok güzel bir eser haline geldi. Taş işçiliğinde Şanlıurfa taşının kullanılması, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden esinlenilmesi, gerek revak kısmı, külliye bölümü ve caminin detayları ile Şanlıurfa için çok güzel bir proje oldu. Erkekler ve bayanlar için ayrı ayrı asansörlerin yer aldığı, parka doğru bir merdiveni olan ve yine 11 Nisan meydanı ile Bahçelievler'e bağlanması için bir üst geçit planlandı. Caminin erişiminde halkımız hiç bir problem yaşamayacak. Halkımız emin olsun ki projeyi oluşturan Şanlıurfa'nın evlatları en iyi şekilde tüm detayları gözden geçirdi. Ben 10 yıllık çalışma dönemimde tüm hizmet bütünlerine proje diyorsam bu da bir proje olmanın yanında bir eser niteliğindedir. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.



Başkan Çiftçi incelemelerinin ardından şehrin diğer bölgelerindeki çalışmaları denetlemek üzere külliyeden ayrıldı. - ŞANLIURFA

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