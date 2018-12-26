Başkan Çiftçi, Akçakale'de Tarımda Kalkınma Modelini Anlattı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Akçakale temasları çerçevesinde Akçakale Ziraat Odasını ziyaret ederek Tarımda Kalkınma Modelini anlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Akçakale temasları çerçevesinde Akçakale Ziraat Odasını ziyaret ederek Tarımda Kalkınma Modelini anlattı. İstişareye önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tarımda bilinçli hareket ederek, ziraat anlamında şehrin daha iyi konumlara gelmesi gerektiğini söyledi.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Önceki hafta Birecik temaslarının ardından dün de Akçakale'ye geçen Çiftçi, burada sivil toplum kuruluşları, dernekler, kurum amirleri ve gazetecilerle bir araya gelerek ilçede devam eden çalışmaları aktardı.



Çiftçi, temasları çerçevesinde gittiği Akçakale Ziraat Odasında ise Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan Yerelde Kalkınma Modelinde Tarım konulu başlığa değindi.



Tarımda Şanlıurfa'da yapılması gereken birçok husus olduğuna dikkat çeken Çiftçi, istişaresinde özellikle bilinçli tarım konusunun üzerinde durdu.



Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, görüşme sonrası yaptığı değerlendirmesinde, "Akçakale temaslarımız çerçevesinde Akçakale Ziraat Odasını ziyaret ettik. Ziraat anlamında Şanlıurfa, Türkiye'nin önemli bir şehri ve önemli bir yılı da geride bırakıyoruz. Ama bu yıl özellikle yağmurlar sebebiyle çiftçilerimizin bir mağduriyeti var. Bu konuda gerek devlet başkanımız gerekse Tarım Bakanlığımız gerekli tedbirleri aldı ve müdahaleleri yapıyorlar. Bizler de yerel yöneticiler olarak Yerelde Kalkınma Modelinde tarıma ağırlık veriyoruz. Yağış berekettir ama ürünün bir kısmını tarlada bıraktı. Geri kalan zamanda Rabbim çiftçimize tarlada kalan ürününü toplamayı nasip etsin. Biz, bir tarım şehriyiz ve ziraat bizim için çok önemli. Tarımdan ekonomimiz dönüyor. Gücümüzü bu bereketli topraklardan alıyoruz. Onun için tarım potansiyeli yüksek olan ilimizde tarımın çok bilinçli yapılması lazım. Onun için yerel kalkınmada çiftçi teşkilatlarımızla yakından ilgileniyoruz. Birlikte hareket ediyoruz" dedi.



Başkan Çiftçi, ziraat odası ziyaretinin ardından ilçe genelindeki temaslarını akşam saatlerine kadar sürdürdü. - ŞANLIURFA

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