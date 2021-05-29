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Başkan Çiftçi Belediye Başkanları toplantısında - Son Dakika

Başkan Çiftçi Belediye Başkanları toplantısında

29.05.2021 10:19
Başkan Çiftçi Belediye Başkanları toplantısında, System.String[]

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, MHP'nin Ankara'da düzenlediği, Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, MHP'nin Ankara'da düzenlediği, Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya; 226 il ve ilçe belediye başkanı katıldı. Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, toplantıda Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'la bir araya geldi. Talep ve önerilerini dile getirdi. - SİVAS

Başkan Çiftçi Belediye Başkanları toplantısında
Başkan Çiftçi Belediye Başkanları toplantısında

Milliyetçi Hareket Partisi, Nami Çiftçi, Ankara, Gürün, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Çiftçi Belediye Başkanları toplantısında - Son Dakika


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