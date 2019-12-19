Başkan Çiftçi, birim müdürleri ile çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çiftçi, birim müdürleri ile çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika

Başkan Çiftçi, birim müdürleri ile çalışmaları değerlendirdi

6 saat önce

Çayırova Belediyesi Başkanı Bünyamin Çiftçi, birim müdürleri ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Çiftçi, birim müdürleri ile çalışmaları değerlendirdi, System.String[]

Çayırova Belediyesi Başkanı Bünyamin Çiftçi, birim müdürleri ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.


Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, birim müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi. Başkan Yardımcıları Sadettin Arıkboğa, Salih Palaz ve Kenan Tuzcu'nun da hazır bulunduğu toplantıda, birim müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Çiftçi, daha hızlı, etkin ve verimli belediyecilik hizmetleri ve vatandaşların memnuniyeti için durum değerlendirmesine bulundu. Toplantıda konuşan Çiftçi, göreve geldikleri günden bugüne gece gündüz demeden çalıştıklarını, hedeflerinin ve hayallerinin Çayırova'yı daha mutlu, huzurlu ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek olduğunu söyledi. Çayırova'nın tüm dinamikleri ile istişare halinde olduklarını ve hizmetleri halka danışarak yaptıklarını ifade eden Çiftçi, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli ile bir aile ortamında Çayırova'ya daha fazla hizmet etmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi. - KOCAELİ

Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:09 Kaynak: İHA
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