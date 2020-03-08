Başkan Çiftçi, Çayırova'nın genç sporcularıyla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Başkan Çiftçi, Çayırova'nın genç sporcularıyla buluştu - Son Dakika Spor

Başkan Çiftçi, Çayırova'nın genç sporcularıyla buluştu

6 saat önce

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü çatısı altında açılan kick koks antrenmanını takip etti.

Başkan Çiftçi, Çayırova'nın genç sporcularıyla buluştu, System.String[]

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü çatısı altında açılan kick koks antrenmanını takip etti.


Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçenin genç sporcuları ile buluştu. Prof. Dr. Necmettin Erkabakan Kültür Merkezi'nde devam eden çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocuklarla bir süre vakit geçirdi. Kick boks antrenmanını bir süre izledikten sonra çocukların eğitimlerine de katılan başkan Çiftçi, kurs hakkında Çayırova Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hasan Akan'dan bilgiler aldı.


Çayırova Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) çatısı altında 5 ayrı branşta hizmet verdiklerini belirten Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocuklarla yaptığı sohbetinde, spor yapmanın yanında derslerine de iyi çalışmaları noktasında tavsiyelerde bulundu. Sporla büyümenin çok önemli olduğunu ifade eden başkan Çiftçi, sağlıklı bir birey olma adına sporun bir yaşam tarzı olması gerektiğini söyledi. - KOCAELİ

Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:06 Kaynak: İHA
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