Başkan Çiftçi, "Çayırova'yı spor kenti yapacağız" - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Çiftçi, 'Çayırova'yı spor kenti yapacağız' - Son Dakika

Başkan Çiftçi, "Çayırova'yı spor kenti yapacağız"

6 saat önce

Belediyenin bünyesindeki kurslarda eğitim alan öğrencilerin velileri ile buluşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Çayırova'yı spor kenti yapacağız" dedi.

Başkan Çiftçi,

Belediyenin bünyesindeki kurslarda eğitim alan öğrencilerin velileri ile buluşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Çayırova'yı spor kenti yapacağız" dedi.


Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediyenin düzenlediği meslek ve sanat edindirme kurslarına katılan ve bilgi evleri ile çocuk kulüplerinde eğitim gören çocukların velileriyle bir araya geldi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen, Başkan Yardımcıları Sadettin Arıkboğa ile Kenan Tuzcu'nun da katıldığı toplantı öncesi velilerle birlikte kahvaltılı yapan Başkan Çiftçi, önemli açıklamalar yaptı. Birliktelikte konuşan Başkan Çiftçi, kültür merkezini daha etkin ve aktif hale getirdiklerini, haftada üç gün olan çocuk kulüplerini tam ve yarım gün olmak üzere 5 güne çıkardıklarını söyledi. Çiftçi, her zaman önem ve öncelik verdikleri eğitimde ilçenin başarı çıtasını daha da yukarıya taşımak için ellerinden gelen çalışmayı yapmaya devam edeceklerini kaydetti.


Velilerin önceliklerinin her zaman kendi öncelikleri olduğunu ifade eden Başkan Çiftçi, "Bizden dikiş-nakış ve aşçılık kursu istemiştiniz açtık. Yeni talepleriniz olursa yeni kurslar açabiliriz. Geçtiğimiz yıl ilk kez Çayırova'da kitap fuarı düzenledik. Beklentilerimizin üzerinde bir katılım oldu. Geleneksel hale getireceğiz. Yavrularımız her şeyimiz. Onların en iyi şekilde yetişmesi için çalışıyoruz. Geleceğimiz olan yavrularımızı milli ve manevi değerlerimiz ve kültürel kodlarımıza göre yetiştireceğiz. Her projemizde çocuklarımızı ön planda tutacağız. Spor kulübümüzü aktif hale getirdik. Çocuklarımız her branşta spor yapıyor. Çayırova'yı spor kenti yapacağız. Hedefimiz başarılı sporcular yetiştirmek ve bu alanda ilçemizin marka değerine katkıda bulunmak" dedi.


Çayırova Devlet Hastanesi'ni ilçenin her noktasından daha da kolay ulaşılabilecek ve yürüyerek gidilebilecek bir alana getirdiklerini ifade eden Başkan Çiftçi, kent meydanın için proje çalışmalarının devam ettiğini ve projeye Çayırova'lıların onayından sonra en kısa sürede başlayacaklarını sözlerine ekledi. - KOCAELİ

Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:47 Kaynak: İHA
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