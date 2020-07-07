Başkan Çiftçi: "Daha yaşanabilir bir Çayırova için çalışıyoruz" - Son Dakika

Başkan Çiftçi: "Daha yaşanabilir bir Çayırova için çalışıyoruz"

İlçede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, daha mutlu ve daha yaşanabilir bir Çayırova için var gücüyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

İlçede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, daha mutlu ve daha yaşanabilir bir Çayırova için var gücüyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sahada yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. Çayırova'ya değer katacak projeler üzerinde çalışmalarını sürdüren Başkan Çiftçi, mahallelerde devam eden üstyapı çalışmalarını da yerinde inceliyor. Başkan Çiftçi, Emek ve İnönü Mahallesi'nde devam eden üst yapı çalışmalarını inceledi. Başkan Yardımcısı Salih Palaz ve Fen İşleri Müdürü Mustafa Bölükbaşı'nın eşlik ettiği Başkan Çiftçi, iki mahallede devam eden yol açma, kilit taşı döşeme ve asfalt çalışmaları hakkında bilgiler aldı.


Hizmetleri aciliyet ve öncelik sırasına göre gerçekleştirdiklerini belirten Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Emek Mahallemizde yaklaşık 3,5 milyon liralık ihale gerçekleştirdik. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.Asfalt öncesi 20 bin ton PMT serilecek. 35 sokakta 10 bin ton asfalt imalatı yapacağız. 10 sokakta 15 bin metrekare parke taşı döşenecek. Yaz sezonu boyunca üst yapı çalışmalarının devam edeceği Emek Mahallemize geçtiğimiz yıl 36 sokağa 12 bin top PMT ve 8 bin ton asfalt sermiştik" dedi.


Çayırova halkının daha huzurlu ve mutlu bir şehirde yaşaması için canla başla çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Çiftçi, tüm birimlerle birlikte ilçe halkına en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Başkan Çiftçi daha sonra Özgürlük Mahallesi'nde yenilenen ve modern bir görünüm kazanan Şehitlik Parkı'nda incelemelerde bulundu. Parkta oturan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çiftçi, yeni ve modernize parklar sözü doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek, göreve geldikleri günden bugüne 4 parkı yenilediklerini söyledi. Çiftçi, daha yeşil bir Çayırova hedefiyle parkları yenilemeye ve yeni parklar yapmaya devam edeceklerini dile getirdi. - KOCAELİ

Mustafa Bölükbaşı, Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çiftçi: 'Daha yaşanabilir bir Çayırova için çalışıyoruz' - Son Dakika
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