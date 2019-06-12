Son Dakika Haberleri: Başkan Çiftçi'den sünnet olan çocuklara ziyaret
Son Dakika Yaşam Haber

Başkan Çiftçi'den sünnet olan çocuklara ziyaret

5 saat önce

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Anadolu Sağlık Merkezi'nde sünnet olan çocukları ziyaret etti.

Başkan Çiftçi'den sünnet olan çocuklara ziyaret, System.String[]
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Anadolu Sağlık Merkezi'nde sünnet olan çocukları ziyaret etti.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleşecek olan sünnet şöleni öncesinde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfının destekleri ile sünnet olan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını hastanede ziyaret eti. Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Hansoy Toygun Şenüçler tarafından karşılanan ve vakfın hizmetleri ile ilgili bilgiler alan Başkan Çiftçi, bölgenin önemli sağlık kuruluşlarından biri olan ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine sosyal sorumluluk projesi kapmasında hizmet veren vakıf yöneticilerine teşekkür eti.

Vakfın desteği ile sünnet olan çocukları hastanede ziyaret eden Başkan Çiftçi, desteklerinden dolayı vakfın Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Hansoy Toygun Şenüçler'e plaket verdi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:06 Kaynak: İHA
Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tesettürlü fenomen gelin adayı Hanife Gürdal başını açtığını duyurdu Nişanlısından ayrılan genç adam, otogarın ortasında boğazını kesti! Antalya'da çardaklarda denize sıfır ücretsiz tatil yapıyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 21:07:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Çiftçi'den sünnet olan çocuklara ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]