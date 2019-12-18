Başkan Çiftçi, dernek başkanlarıyla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çiftçi, dernek başkanlarıyla buluştu - Son Dakika

Başkan Çiftçi, dernek başkanlarıyla buluştu

6 saat önce

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede bulunan sivil toplum örgütlerinin başkanları bir araya geldi.

Başkan Çiftçi, dernek başkanlarıyla buluştu, System.String[]

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede bulunan sivil toplum örgütlerinin başkanları bir araya geldi. Katılımın yoğun olduğu toplantıda konuşan Çiftçi, " İstişare ve ortak akla önem veriyoruz. Çayırova'yı derneklerimizle birlikte yöneteceğiz" dedi.


Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kentin tüm dinamikleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Esnafı, vatandaşları ve sanayicileri dinleyen Başkan Çiftçi, bu seferde Çayırova 'da faaliyet gösteren il, ilçe ve köy dernek başkanları ile belediyenin sosyal tesislerinde bir araya geldi. Başkanlarla birlikte yemek yiyen Çiftçi, daha sonra çay içerek uzun bir süre sohbet ettiler. Başkan yardımcıları Sadettin Arıkboğa, Salih Palaz, Kenan Tuzcu'nun da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova'yı sizlerle birlikte yöneteceğiz. Söz verdiğimiz gibi hizmetlerimizi istişare ederek yapmaya devam edeceğiz "ifadelerini kullandı.


Belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında dernek başkanlarına bilgiler veren Başkan Çiftçi," Şehrimizi imar ederken, geleceğimizi de inşa edeceğiz. Bu yıl birincisini düzenlediğimiz Çayırova Kitap Fuarımız ilçemizin kültürel hayatına önemli bir katkısı oldu. Bunu geleneksel hale getireceğiz. Kent meydanında kamulaştırma ile ilgili problemleri çözmek için çalışıyoruz. Sanayicilerimizle görüşerek kentimize değer katacak çalışmalar yapıyoruz. Mavi masa birimimize kayıt olan işsizlerimizi sanayicilerimize yönlendirerek istihdam sağlıyoruz. Tasarrufa önem veriyoruz. "dedi.


Vatandaşların yoğun talebi üzerine hastanenin yerini daha merkezi yere getirdiklerini ifade eden Başkan Çiftçi, geçtiğimiz hafta sağlık bakan yardımcısı ile görüştüğünü ve inşaatın bir an önce başlaması için talepte bulunduğunu kaydetti.


Çayırova'nın 20-30 yıl sonrası düşünerek çalışmalar yaptıklarını anlatan Başkan Çiftçi, gerek belediyemiz projeleri gerekse de kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetinde kullanmak için ilçedeki milli emlak arazilerinin tahsisi ile ilgili Milli Emlak Genel Müdürü ile yaptığı görüşmeden söz etti.


Dernek başkanlarının talep ve önerilerini tek tek dinleyip notlar alan Başkan Çiftçi, belirli periyotlarda bir araya gelmeye devam edeceklerini söylediği dernek başkanlarına katılımlarından dolayı teşekkür etti. - KOCAELİ

Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:19 Kaynak: İHA
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