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Başkan Çiftçi, Emek Mahallesini dinledi

18 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Mahalle Danışma Meclisi toplantılarının 3'üncüsünü gerçekleştirdiği Emek Mahallesi'nde vatandaşları dinledi.

Başkan Çiftçi, Emek Mahallesini dinledi, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Mahalle Danışma Meclisi toplantılarının 3'üncüsünü gerçekleştirdiği Emek Mahallesi'nde vatandaşları dinledi.


Akçakoca İlkokulu bahçesinde gerçekleşen danışma meclisine, AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarının yöneticileri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, Emek Mahallesi Muhtarı Hüseyin Çapkın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan yardımcıları ve birim müdürleri birlikte mahalle sakinlerinin talep, görüş, öneri ve şikayetlerini yerinde dinleyen ve sorularını cevaplayan Başkan Çiftçi, "Emek Mahallesi, Çayırova'nın en değerli konumunda olan bir yer. Altyapıda yüzde 95 seviyesindeyiz. Önümüzdeki yıl üst yapı konusunun çözüldüğü bir Emek Mahallesi'nde birlikte olacağız. Seçimden sonra hazırlıklarımızı tamamlayarak asfalt çalışmasına başladık. Riskli alan olarak ilan edilen yerle ilgili kentsel dönüşüm derneği başkanı bize gelecek bir sunum yapacak" dedi.


Çayırova'ya hizmet etmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, "Ben uzun yıllardır bu şehirde yaşıyorum. Çayırovamı ve sizleri çok seviyorum. İnşallah dönemin sonuna kadar elimden geldiği kadarıyla 9 mahallemize en yüksek oranda hizmet yapmak için canla başla çalışıp gecemizi gündüzümüze katacağım. Yavrularımızın daha güzel bir Çayırova 'da yaşaması için ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Çayırova Belediyesi olarak İŞKUR'la beraber bir protokol yaptık ve belediye bünyesinde mavi masa kurduk. Bugüne kadar 10 bine yakın kardeşimiz iş başvurusunda bulundu ve bin kardeşimize iş imkanı sağladık" diye konuştu.


Başkan Çiftçi'nin konuşmanın ardından vatandaşlar tek tek söz alarak talep, öner ve sorunlarını anlattılar. Program vatandaşlara yapılan ikramla son buldu. - KOCAELİ

Bünyamin Çiftçi, Emek Mahallesi, Çayırova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:55 Kaynak: İHA
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