Son Dakika Haberleri: Başkan Çiftçi, engelli vatandaşlar ve ailelerini iftarda ağırladı
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Başkan Çiftçi, engelli vatandaşlar ve ailelerini iftarda ağırladı

15 dakika önce

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, engelli vatandaşlar ve aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Çiftçi, engelli vatandaşlar ve ailelerini iftarda ağırladı, System.String[]
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, engelli vatandaşlar ve aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Belediye hizmet binası önünde gerçekleşen iftara Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediye başkan yardımcısı Saadettin Arıkboğa, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. İftar öncesinde katılımcıların masalarını tek tek ziyaret eden Başkan Çiftçi, engelli vatandaşlar ve aileleri ile yakından ilgilendi.

Ezanın okunması ile birlikte açılan orucun ardından katılımcılara seslenen Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Bu mübarek ramazan günü iftar sevincini bizlerle paylaştığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte sizlerin hizmet alacağı Engelsiz Yaşam Merkezi'ni inşa edeceğiz. Sizlerin maksimum düzeyde faydalanabileceği bu merkezde sizlere daha güzel hizmet vereceğiz. Günlük yaşamlarınızı kolaylaştıracağız Bizler sizin için buradayız. Sizlerin her zaman yanında olacağız. Şimdiden kadir gecenizi ve Ramazan Bayramını tebrik ediyorum" dedi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:57 Kaynak: İHA
Çayırova, Bünyamin Çiftçi, Güncel
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