Son Dakika Haberleri: Başkan Çiftçi; "Gazeteciler Toplumun Aynasıdır"

Başkan Çiftçi; "Gazeteciler Toplumun Aynasıdır"

2 saat önce

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile basın mensuplarını ziyaret etti.

Başkan Çiftçi;
Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile basın mensuplarını ziyaret etti.

İlçenin tek yerel gazetesi olan Gürün Gündem Gazetesini ziyaret eden Çiftçi, "Toplumların gelişmesi ve güçlenmesi için medyanın da güçlü olması gerekmektedir. Gazeteciler, günün her saatinde haber peşinde koşmakta, zor şartlarda bile halkımıza hizmet etmek gibi önemli bir kamu görevini yerine getirmekte ve mesleği uğruna kendi sosyal ve özel yaşamlarını bile hiçe saymaktadırlar. Bu vesileyle çalışmalarımızı hemşerilerimize aktarma noktasında gösterdikleri çabadan ötürü ilçemizde görev yapan Gürün Gündem Gazetesi imtiyaz sahibi Levent Gürbüz'ün, İhlas Haber Ajansı Gürün Temsilcisi Yasin Kayacı'ı ile çalışmalarımızın yazılı, görsel ve işitsel tüm medyaya ulaşmasını sağlayan değerli mesai arkadaşımız Hulusi Semiz'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, görevlerinde başarılar dilerim." dedi. Çiftçi'ye nazik ziyaretinden dolayı teşekkür eden Gürün Gündem Gazetesi imtiyaz sahibi Levent Gürbüz: "Basın mensupları için önemli bir günde bizleri yalnız bırakmayan Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hep birlikte ilçemizi daha güzel günlere taşımanın gayretindeyiz." diye konuştu. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:13 Kaynak: İHA

Nami Çiftçi, Gazeteciler Günü, Gürün, Güncel
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