Başkan Çiftçi, "Geleceğimizi sağlam inşa edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çiftçi, 'Geleceğimizi sağlam inşa edeceğiz' - Son Dakika

Başkan Çiftçi, "Geleceğimizi sağlam inşa edeceğiz"

6 saat önce

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Kültür Müdürlüğü'nün Bilgievleri ile çocuk kulüplerinde düzenlediği etkinliklere katıldı.

Başkan Çiftçi,

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Kültür Müdürlüğü'nün Bilgievleri ile çocuk kulüplerinde düzenlediği etkinliklere katıldı.


Velilerin de hazır bulunduğu etkinliklerde, çocukların giydiği yöresel kıyafetler programlara renk kattı. Çocuklarla yakından ilgilenen ve sohbet eden Başkan Çiftçi, "Ülkemizin istikbali olan çocuklarımıza yerli ve milli tüketim bilincini küçük yaşlarda aşılayarak geleceğimizi daha da sağlam inşa edeceğiz. Kültür Müdürlüğümüzün düzenlediği farkındalık etkinlerinde geleceğimiz olan yavrularımızı yerli ve milli tüketim bilincini öğretiyoruz. Çocuklarımızı yerli ve milli tüketim bilinci ile yetiştirmek ülkemizin geleceği içinde çok önemli. Geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Biz biliyoruz ki en büyük yatırım geleceğe ve eğitime yapılan yatırımdır" dedi. - KOCAELİ

Çayırova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:11 Kaynak: İHA
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