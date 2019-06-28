Son Dakika Haberleri: Başkan Çiftçi, genç boksörleri kabul etti
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Başkan Çiftçi, genç boksörleri kabul etti

1 saat önce

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Amasya ve Gümüşhane'de düzenlenecek Türkiye boks şampiyonasında Çayırova'yı temsil edecek olan Eğitim Spor Kulübü sporcularını kabul etti.

Başkan Çiftçi, genç boksörleri kabul etti, System.String[]
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Amasya ve Gümüşhane'de düzenlenecek Türkiye boks şampiyonasında Çayırova'yı temsil edecek olan Eğitim Spor Kulübü sporcularını kabul etti.

Çayırova Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) bünyesinde yer alan boks branşının genç sporcuları Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'yi ziyaret etti. Antrenör Selim Vinçoğlu ve Belediye Meclis Üyesi Hasan Akan ile birlikte başarılı sporcuları ağırlayan Başkan Çiftçi, sporun ve sporcunun her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek olan sporculara başarılar diledi.

2-9 Temmuz tarihlerinde Amasya'da düzenlenecek Bayanlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi Sıla Genç ve Elif Bahse ringde ter dökecek. 14-20 Temmuz tarihleri arasında Gümüşhane'de gerçekleşecek olan üst minikler erkek Türkiye Boks Şampiyonasında ise Türkiye Şampiyonu Yaşar Efe Altıntaş, Emirhan Şen, Erkan Uzar, Türkiye üçüncüleri Adem Şimşek ve Berat Yılmaz Çayırova'yı temsil edecekler. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:22 Kaynak: İHA
Gümüşhane, Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Türkiye, Güncel
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