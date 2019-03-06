Başkan Çiftçi: "Gürün'ü Güzel Yerlere Getirmek İçin Çalışacağız"

Sivas Valisi Salih Ayhan, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi ziyaret etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi ziyaret etti.



Gürün'de yürütülen çalışma ve projeler hakkında Başkan Çiftçi'den bilgi alan Vali Ayhan, Başkan Çiftçi'ye çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Ayhan ve beraberindekilere teşekkür eden Başkan Çiftçi, Gürün ve Sivas'ın daha güzel günlere taşınması için daha çok çalışacaklarını ifade etti.



Vali Ayhan'a, belediye ziyareti sırasında, Gürün Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya eşlik etti. - SİVAS

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