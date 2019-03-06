Son Dakika Haberleri: Başkan Çiftçi: "Gürün'ü Güzel Yerlere Getirmek İçin Çalışacağız"

Başkan Çiftçi: "Gürün'ü Güzel Yerlere Getirmek İçin Çalışacağız"

48 dakika önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi ziyaret etti.

Başkan Çiftçi:
Sivas Valisi Salih Ayhan, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi ziyaret etti.

Gürün'de yürütülen çalışma ve projeler hakkında Başkan Çiftçi'den bilgi alan Vali Ayhan, Başkan Çiftçi'ye çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Ayhan ve beraberindekilere teşekkür eden Başkan Çiftçi, Gürün ve Sivas'ın daha güzel günlere taşınması için daha çok çalışacaklarını ifade etti.

Vali Ayhan'a, belediye ziyareti sırasında, Gürün Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya eşlik etti. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:56 Kaynak: İHA

Salih Ayhan, Nami Çiftçi, Sivas, Gürün, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Telefonları Çekmeyen Köylüler, Görüşme Yapabilmek İçin Her Gün Köyün En Yüksek Tepesine Çıkıyor Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız

24 Haziran'ı Bilen Şirket, 5 Kritik Büyükşehir İçin Yaptığı Anketi Paylaştı Lise Öğrencisi Gözde, Bitlenen Saçlarını Benzinle Yıkamak İsterken Kendini Yaktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 13:44:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Çiftçi: "Gürün'ü Güzel Yerlere Getirmek İçin Çalışacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]