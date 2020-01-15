Başkan Çiftçi, "Kent konseyine özel önem vereceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Çiftçi, 'Kent konseyine özel önem vereceğiz' - Son Dakika

Başkan Çiftçi, "Kent konseyine özel önem vereceğiz"

6 saat önce

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bu dönem özel bir önem vereceklerini belirttiği Çayırova Kent Konseyi'nde alınan kararların belediye yönetiminde kendilerine ışık tutacağını söyledi.

Başkan Çiftçi,

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bu dönem özel bir önem vereceklerini belirttiği Çayırova Kent Konseyi'nde alınan kararların belediye yönetiminde kendilerine ışık tutacağını söyledi.


Çayırova Kent Konseyi olağan genel kurul toplantısı belediye sosyal tesislerinde gerçekleşti. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları başkanları, kent konseyi üyeleri ile kamu kurumlarından yöneticilerin de katıldığı genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan başkanlığını Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa'nın yaptığı genel kurulda bir konuşma yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi önemli mesajlar verdi.


Sorunların çözümü için Kent Konseyi'ne önem vereceklerini belirten Başkan Çiftçi, "Yerel yönetimler yapısı gereği, halka en yakın Devlet Kurumlarıdır. Şehirde yaşayanların hayatlarını idame ettirebilmesi için gereken mahalli müşterek tüm hizmetler yerel yönetimler tarafından karşılanmaktadır. Yerel yönetimler, işte bu mahiyetinden dolayı, ortak sorunların tespiti noktasında doğru yaklaşımlar sergileyip, sorunların çözümü ile ilgili sürdürülebilir projeler hazırlamak zorundadır. Belediye Yönetimlerinin bunu başarabilmesi için, o şehirde bulunan pek çok kurum kuruluşla işbirliği halinde olması ne kadar gerekliyse, o şehirde yaşayan STK'larla ve halkla ortak çalışmalar yürütmesi aynı derecede önemlidir" dedi.


"Yaşadığımız şehirde birlikte düşünmek, birlikte çalışmak ve ortak yönetim anlayışını geliştirmek zorundayız" ifadelerine yer veren Çiftçi, "Kent konseyleri, yapısı ve mahiyeti gereği, özellikle sürekli göç alan yerlerde, kent kültürünün benimsenmesi ve sürdürülebilir sosyal hayata adaptasyon noktasında çok sayıda kişi ve grubun ortak buluşma noktasıdır. Kent Konseyinin üyeleri arasında, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum temsilcileri, bürokratlar ve toplumun diğer kesimlerinden temsilciler bulunmakta olduğundan, tüm bu üyeler görüş ve düşüncelerini özgür bir şekilde paylaşarak ortak sorunların çözümüne önemli katkılar sağlamaktadır" diye konuştu.


Kent Konseyi'nde topluma dair tüm sorunların ele alındığını ifade eden Çiftçi, "Toplumumuzun her kesimini, Yunus'un insan sevgisiyle, Mevlana'nın engin hoşgörüsüyle kucaklamalıyız. İşte tam da bu yüzden, Kent Konseyimiz gerçek bir çalışma platformu olmalıdır. Bu konsey tüm vatandaşlarımızın kendini ifade edebileceği bir çatı ve şemsiye olmalıdır. Burası kısır siyaset ve şahsi menfaatlerin yarışacağı bir yer değil, herkesin fikir, düşünce ve projeleriyle şehrimize katkı sunacağı bir platform olmalıdır. İşte bizler burada, hayatın her alanıyla ilgili konuları ele alıp özgürce tartışarak karara bağlayacağız. ve alınacak bu kararlar belediye yönetiminde bizlere ışık tutacaktır. Engelli meclisi, kadın meclisi, emekli meclisi, gençlik meclisi ve çocuk meclislerini oluşturduktan sonra, bu meclisler aktif bir şekilde Çayırova ile ilgili konularda kendi görüş ve düşüncelerini ortaya koyacaktır" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde mevcut başkan Yunus Ergüz oy birliği ile yeniden Çayırova Kent Konseyi Başkanı seçildi. - KOCAELİ

Bünyamin Çiftçi, Kent Konseyi, Çayırova, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:33 Kaynak: İHA
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