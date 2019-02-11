Son Dakika Haberleri: Başkan Çiftçi, Kış Yarısı Programına Katıldı

Başkan Çiftçi, Kış Yarısı Programına Katıldı

48 dakika önce

Sivas'ın Gürün ilçesi belediye başkanı Nami Çiftçi, İstanbul'da dernekler tarafından ortaklaşa düzenlenen Kış Yarısı programına katıldı.

Başkan Çiftçi, Kış Yarısı Programına Katıldı, System.String[]
Sivas'ın Gürün ilçesi belediye başkanı Nami Çiftçi, İstanbul'da dernekler tarafından ortaklaşa düzenlenen Kış Yarısı programına katıldı.

Gürün Kültür Vakfı, Gürün köy dernekleri ve İstanbul Sivaslılar Derneğinin ortaklaşa geleneksel olarak düzenlediği Kış Yarısı programı bu yılda gerçekleştirildi. Gürün Belediye Başkan Nami Çiftçi'nin de katıldığı programa AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, İstanbul Sivaslılar Dernek Başkanı Hanifi Toptaş, İstanbul Gürünlüler Kültür Vakfı Başkanı İbrahim Kala ve çok sayıda Sivaslı'da katıldı.

Programda konuşan Başkan Çiftçi, gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:57 Kaynak: İHA

Nami Çiftçi, Sivas, Gürün, İstanbul, Güncel
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