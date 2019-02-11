Başkan Çiftçi, Kış Yarısı Programına Katıldı
48 dakika önce
Sivas'ın Gürün ilçesi belediye başkanı Nami Çiftçi, İstanbul'da dernekler tarafından ortaklaşa düzenlenen Kış Yarısı programına katıldı.
Sivas
'ın Gürün
ilçesi belediye başkanı Nami Çiftçi
, İstanbul
'da dernekler tarafından ortaklaşa düzenlenen Kış Yarısı programına katıldı.
Gürün Kültür Vakfı, Gürün köy dernekleri ve İstanbul Sivaslılar Derneğinin ortaklaşa geleneksel olarak düzenlediği Kış Yarısı programı bu yılda gerçekleştirildi. Gürün Belediye Başkan Nami Çiftçi'nin de katıldığı programa AK Parti
İstanbul Milletvekili Osman Boyraz
, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz
, İstanbul Sivaslılar Dernek Başkanı Hanifi Toptaş, İstanbul Gürünlüler Kültür Vakfı Başkanı İbrahim Kala ve çok sayıda Sivaslı'da katıldı.
Programda konuşan Başkan Çiftçi, gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - SİVAS
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:57 Kaynak: İHA
İstanbul'da Tanzim Satış Noktalarının Kurulacağı Yerler Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 83 Yaşındaki Meliha Teyze İle Bir Araya Geldi
75 Yaşındaki Adama, Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Ceza: Erdoğan'ın Hayatını Okuyup Özet Çıkaracak
Gürsel Tekin'den CHP'yi Karıştıracak Çıkış: Adaylar Liyakata Göre Belirlenmedi