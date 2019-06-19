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Başkan Çiftçi, mahalle muhtarları ile buluştu

1 saat önce

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Başkan Çiftçi, mahalle muhtarları ile buluştu, System.String[]
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Saadettin Arıkboğa ve Zabıta Müdürü Zafer Uyar'ın da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Çiftçi, mahalle muhtarları ile sürekli işbirliği içinde ve koordineli bir şekilde çalışacaklarını söyledi. Çayırovalıların belediye yönetimine aktif katılımlarını sağlamak için fikir ve önerilerin değerli olduğunu ifade eden Başkan Çiftçi, muhtarlar ile sürekli diyalog halinde olduklarını ve koordineli bir şekilde çalışmak için belirli zaman aralıklarında bir araya gelmeye devam edeceklerini kaydetti.

Muhtarların önemli bir görev ifa ettiğini söyleyen Çiftçi, istişareye önem verdiklerini belirterek, muhtarlara katılımlarından dolayı teşekkür etti. Tek tek söz alan mahalle muhtarları öneri, istek ve sorunlarını anlattıkları Başkan Çiftçi'ye teşekkür ettiler.

Toplantıya Akse Mahallesi Muhtarı Sezayi Atik, Atatürk Mahallesi Muhtarı Hasan Özkoca, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Güven, Emek Mahallesi Muhtarı Hüseyin Çapkın, İnönü Mahallesi Muhtarı Nur Gökhan, Özgürlük Mahallesi Muhtarı Tamer Kaya, Şekerpınar Mahallesi Muhtarı Kadir Güner ve Yenimahalle Muhtarı Yunus Köse katıldı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:52 Kaynak: İHA
Zabıta, Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Güncel
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