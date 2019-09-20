Başkan Çiftçi, şampiyon sporcuları ağırladı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü adına katıldıkları müsabakalarda madalya ile dönen sporcularla bir araya geldi.



Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü karatecileri katıldıkları iki müsabakada 14 altın, 14 gümüş, 26 bronz madalya ve 3 kupa kazandı. Karate takımı oyuncularının elde ettiği büyük başarı Çayırova'da sevinçle karşılandı. Karate branşı sporcuları Antrenör Hazım Özdemir ile birlikte, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'yi ziyaret etti. Başkan Çiftçi'ye bilgi veren antrenör Hazım Özdemir, 23-25 Ağustos tarihleri arasında Rize'de düzenlenen Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda 4 altın, 1 gümüş 11 bronz madalya, 3 kupa ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile Kocaeli'nde düzenlenen karate şampiyonasında 10 altın, 13 gümüş 15 bronz madalya kazanarak Çayırova 'ya döndüklerini belirterek, desteklerinden dolayı Başkan Çiftçi'ye teşekkür etti.



Sporcuların başarısından büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, karatecileri ve hocalarını tebrik eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova'nın diğer alanlarda olduğu gibi sporda da marka bir kent haline gelmesi için, bu başarının son derece önemli olduğunu, spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KOCAELİ