Son Dakika Haberleri: Başkan Çiftçi, "Sanayicilerimizin fikirleri bizim için çok önemli"
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Başkan Çiftçi, "Sanayicilerimizin fikirleri bizim için çok önemli"

22 dakika önce

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ülkemize ve bölgemize katma değer üreten sanayicilerimizin sunacağı fikirleri çok önemsediklerini söyledi.

Başkan Çiftçi,

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ülkemize ve bölgemize katma değer üreten sanayicilerimizin sunacağı fikirleri çok önemsediklerini söyledi.


Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Cumhuriyet Mahallesi'nde üretim Most Otomotiv firmasını ziyaret etti. Firma yetkililerinden fabrikanın faaliyet alanları ile ilgili bilgiler alan ve üretim sahasını gezen Başkan Çiftçi, belediye ile sanayi kuruluşlarının ortak paydada buluşması, yeni projeler ve fikirlerin oluşması adına bu tür ziyaretlere devam edeceklerini belirtti.


Sanayicilerimizi önemsiyoruz


Çayırova'nın gelişim ve değişimine sanayinin de gücünün entegre edilmesini hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Belediyeler, mahalli müşterek hizmetlerin karşılandığı ve hizmetlerin üretildiği kurumlardır. Belediyelerimizi yaşadığımız mahalle ve sokaklardaki eksikliklerin giderildiği, vatandaşların taleplerinin karşılandığı kurum olarak görmemek lazım. Çünkü bizim bölgemiz sanayi bölgesi. Bölgemizde GOSB'un bir kısmı ve TOSB ilçemiz sınırları içerisinde yer alıyor. Bu kapsamda ziyaretlerimizin neticesinde önümüzdeki süreçte sanayicilerimizle bir araya gelip şehrimizin hem yönetiminde hem de hizmetlerimizin üretilmesinde sanayicilerimizin fikirlerini almak istiyoruz. Çünkü hem ülkemize hem de bölgemize katma değer üreten sanayicilerimizin sunacağı fikirler her zaman bizler için önemlidir" dedi. - KOCAELİ

Cumhuriyet Mahallesi, Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:54 Kaynak: İHA
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