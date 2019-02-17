Son Dakika Haberleri: Başkan Çiftçi Vatandaşlara Çiğ Köfte İkram Etti

Başkan Çiftçi Vatandaşlara Çiğ Köfte İkram Etti

1 saat önce

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ilçe seçim bürosu açılışında vatandaşlara çiğ köfte ikram etti.

Başkan Çiftçi Vatandaşlara Çiğ Köfte İkram Etti, System.String[]
Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ilçe seçim bürosu açılışında vatandaşlara çiğ köfte ikram etti.

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Abdullah Çiftçi ve beraberindeki partilerle ilçe seçim bürosuna katılan Başkan Çiftçi açılış vatandaşlara çiğ köfte ikramında bulundu.

Açılışa katılanlara teşekkür eden Başkan Çiftçi,"İlçemizde belediye başkanı olduğum günden bu yana hiç ayrım yapmadan 5 yıl boyunca ilçem ve hemşehrilerime elimizdeki imkanlar doğrultusunda tüm personelimle hizmetin en iyisini vermeye çalıştım. Önümüzdeki seçim sürecinde de inşallah 31 Mart seçimlerinde tekrar belediye başkanı olursam aynı çizgimde sizlere hizmet etmeye devam edeceğim. Hemşehrilerime birinci dönem nasılsam ikinci dönemde de aynı istikrar ve kararla yürüyeceğimin sözünü veriyorum." dedi.

Seçim bürosu açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:20 Kaynak: İHA

Nami Çiftçi, Gürün, Güncel
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