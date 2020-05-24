Başkan Çiftçi video konferansla bayramlaştı - Son Dakika

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, korona virüs nedeni ile kent protokolü ve STK temsilcileri ile video konferans aracılığı ile bayramlaştı.



Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ramazan Bayramı'nda korona virüs nedeni ile bir araya gelemediği Çayırova Belediyesi meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, mahalle muhtarları, siyasi parti ilçe başkanları, AK Parti ilçe teşkilatı ve mahalle başkanları, il dernek başkanlarıyla video konferansla görüşerek Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.



Yaklaşık 130 kişiyle video konferansla tek tek bayramlaşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Virüs dolasıyla buruk bir bayram yaşıyoruz. Aramızda mesafeler olsa da gönüllerimiz bir bizim. İnşallah zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içinde geride bırakıp yeniden bir araya gelerek, kucaklaşacağız, sohbet edeceğiz" dedi. - KOCAELİ