Başkan Çiğdem'den Bakan Soylu'ya ziyaret - Son Dakika

Başkan Çiğdem'den Bakan Soylu'ya ziyaret

Konya'nın Hüyük İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.

Konya'nın Hüyük İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.


Başkan Çiğdem, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ve AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyaret çerçevesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ankara'da biraraya geldiklerini belirtti. Ziyarette, bölge ile ilgili talepleri Bakan Soylu'ya aktardıklarını ifade eden Başkan Çiğdem, "Bizlere her daim desteklerini esirgemeyen AK Parti Konya Milletvekilimiz Gülay Samancı Hanımefendi ile İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya ilgi ve alakalarından, misafirperverliğinden ve bölgemize olan katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyor, çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Süleyman Soylu, Hüyük, Konya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Çiğdem'den Bakan Soylu'ya ziyaret - Son Dakika

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