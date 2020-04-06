Başkan Çiğdem'den ilçe ve il sınırında uygulama yapan polis ekiplerine ziyaret - Son Dakika

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük ilçe ve Isparta il sınırında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini uygulama kontrol noktalarında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Çiğdem, yeni tip koronavirüse (Kovd-19) karşı yürütülen önlemler kapsamında Konya'ya giriş ve çıkışların kapatılması sonrasında 24 saat esasıyla ilçe ve Isparta il sınırında görev yapmaya başlayan ve denetimler gerçekleştiren polis ve jandarma ekipleriyle mesai yaptıkları kontrol noktasında bir araya geldi.

Polis ve jandarma trafik ekiplerine kolaylıklar ve başarı dileyen Başkan Çiğdem, baklava ikramında bulundu.

Polis ve jandarma teşkilatı mensupları da ziyaretinden ve ikramlarından dolayı Çiğdem'e teşekkür etti.