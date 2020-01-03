Başkan Çiğdem'den Vali Toprak'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çiğdem'den Vali Toprak'a ziyaret - Son Dakika

Başkan Çiğdem'den Vali Toprak'a ziyaret

6 saat önce

Konya'nın Hüyük İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı ziyaret etti.

Başkan Çiğdem'den Vali Toprak'a ziyaret, System.String[]

Konya'nın Hüyük İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı ziyaret etti.


Başkan Çiğdem, kendisine eşlik eden Hüyük ilçesinin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Bilir ile birlikte Vali Toprak'ı makamında ziyaret etti. Vali Toprak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Başkan Çiğdem Hüyük ve dış mahallelerinde yürütülen çalışmalar ve yeni hazırlanan projeler hakkında bilgiler verdi. Başkan Çiğdem, bu projelerin hayata geçirilmesi konusunda Vali Toprak'tan destek istedi. Çiğdem, ziyaretinin sonunda yaptığı açıklamada, "Valimize ilçemizin sorunlarını aktardık ve bunların çözüm önerilerini de dile getirdik. Bizlere nezaketi ve hoş sohbeti için teşekkür ediyorum" dedi.


Başkan Çiğdem, Vali Toprak'a günün anısına Hüyük yöresine ait Çini işlemeli bir su testisi hediye etti. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:20 Kaynak: İHA
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