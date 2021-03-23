Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem yangında zarar gören besihaneyi inceledi - Son Dakika

Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem yangında zarar gören besihaneyi inceledi

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, dün meydana gelen yangından zarar gören besihaneyi inceledi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, dün meydana gelen yangından zarar gören besihaneyi inceledi. Çiğdem, kendisine eşlik eden Kıreli Mahallesi Muhtarı İsmail Parlar ve Büyükşehir Belediyesi Hüyük Belediye Meclis Üyesi Fatih Bilir ile besihane sahibi aile fertlerine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Çiğdem, belediye imkanları ölçüsünde, besihane sahiplerinin yanında olacağını söyledi. Besihane sahipleri ise, yangının büyümeden söndürülmesi noktasında çaba sarf eden belediye ve itfaiye ekiplerinin özverili çalışmasından Çiğdem'e teşekkür etti.

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