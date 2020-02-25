Başkan Çiğdem, grup elemelerinde ikinci olan voleybolcuları kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çiğdem, grup elemelerinde ikinci olan voleybolcuları kutladı - Son Dakika

Başkan Çiğdem, grup elemelerinde ikinci olan voleybolcuları kutladı

6 saat önce

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Türkiye şampiyonasında ikinci olan Yunus Emre Ortaokulu Yıldız Kızlar Voleybol Takımını tebrik etti.

Başkan Çiğdem, grup elemelerinde ikinci olan voleybolcuları kutladı, System.String[]

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Türkiye şampiyonasında ikinci olan Yunus Emre Ortaokulu Yıldız Kızlar Voleybol Takımını tebrik etti.


Konya il şampiyonu olarak Mersin'de düzenlenen Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Grup eleme müsabakalarına katılan Hüyük Yunus Emre Ortaokulu Yıldız Kızlar Voleybol Takımı ikinci oldu. Müsabakalarda Mardin Yeşilli YBO Voleybol Takımı'nı 3-0 mağlup ederek bir üst tura çıkmayı başaran Yunus Emre Ortaokulu Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, Adana birincisi rakibine ise yenilince yoluna devam edemedi ve grup ikinciliği ile yetinmek durumunda kaldı. Mersin Bozyazı'da düzenlenen grup müsabakalarında Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de voleybolcuları yalnız bırakmadı.


"Küçücük yürekleriyle hepimize umut oldular"


Müsabakalar öncesi sporcularla bir araya gelerek destek ve moral veren Başkan Çiğdem, grup müsabakalarının tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, "Hüyük ilçesi olarak yıldız kız sporcularımızla ne kadar gurur duysak azdır. Küçücük yürekleriyle hepimize umut oldular. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum. Hüyük Belediyesi olarak bugüne kadar her zaman yanlarında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Konya İl Şampiyonu olarak Mersin'de ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil ederek grup ikincisi olan takımımızı bu başarısından ötürü tebrik ediyor, kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:01 Kaynak: İHA
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